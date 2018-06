Oposição venezuelana convoca ato contra o governo em Caracas

CARACAS - Setores da oposição venezuelana convocaram para este domingo um protesto contra a permissão do uso de armas letais para reprimir manifestações. O governo do presidente Nicolás Maduro tomou a decisão por decreto na semana passada.

As Forças Armadas poderão utilizar armas de fogo quando houver "situação de risco mortal" em protestos no país. A concentração deste domingo, que tem como palavra de ordem na convocação "Mate-me, sou Venezuela", está marcada para as 16h (horário local, 18h30 em Brasília) na Praça Altamira.

Maduro tenta conter a insatisfação popular com a profunda crise econômica por que passa o país. Neste domingo, entrou em vigor um aumento de 15% no salário mínimo, anunciado no início de janeiro pelo presidente. O chavismo teme que protestos violentos como os de fevereiro de 2014 ou abril de 2013 voltem a acontecer.