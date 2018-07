Oposicionista diz que denúncias não o abalam O líder da oposição sul-africana, Julius Malema, disse ontem a seus partidários não estar abalado com as denúncias de corrupção. Ex-líder da juventude do Congresso Nacional Africano (CNA), Malema é acusado de lavagem de dinheiro. Ele prestou depoimento na quarta-feira em um tribunal de Polokwane e foi liberado depois de pagar fiança. O rival do presidente Jacob Zuma prometeu continuar sua luta por liberdade econômica na África do Sul. Malema acusa Zuma de persegui-lo politicamente.