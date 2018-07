Opositor acusa Caracas de mentir sobre Chávez

Capriles, governador do Estado venezuelano de Miranda, fez a acusação pelo microblog Twitter. Segundo ele, o vice-presidente Nicolás Maduro "tem enganado reiteradamente" os seguidores de Chávez e o restante dos venezuelanos sobre a saúde de Chávez.

"Veremos como explicarão ao país nos próximos dias todas as mentiras ditas sobre a situação do presidente", escreveu o político.

Capriles, de 40 anos, enfrentou Chávez nas eleições presidenciais do ano passado. Na votação, Chávez foi reeleito para um mandato de seis anos.

No entanto, a recuperação de uma cirurgia à qual foi submetido em Cuba não permitiu que Chávez fosse empossado em janeiro, conforme o previsto.

Ontem, Nicolás Maduro declarou que Chávez está lutando por sua vida enquanto continua a receber tratamento, mais de dois meses depois de sua última cirurgia contra um câncer.

Ao mesmo tempo, uma recente pesquisa mostra que três em cada cinco venezuelanos acreditam na volta do Chávez ao poder. As informações são da Associated Press.