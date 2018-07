Opositor de Chávez mostra otimismo e se inspira no Brasil

O candidato opositor à presidência da Venezuela, Henrique Capriles, disse, em entrevista publicada segunda-feira pelo jornal Miami Herald, que se inspira no modelo brasileiro de desenvolvimento econômico dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Capriles, que desafia o presidente Hugo Chávez nas eleições do dia 7, garante que o líder bolivariano está cantando vitória antes do tempo e afirma ter pesquisas confidenciais que lhe dão 10 pontos de vantagem.

"Identifico-me com pessoas como Mandela, Madre Teresa de Calcutá e o papa João Paulo II, sou um pacifista, mas sigo o modelo brasileiro: um país com uma profunda visão social, mas com a economia aberta", disse Capriles. "Nosso modelo é o pior de todos. Assustamos os investidores. Podemos criar um clima de confiança e então veremos investimentos nacionais e internacionais aqui."

Capriles criticou ainda as recentes declarações de Chávez sobre a "inevitabilidade" da vitória bolivariana na eleição. "Ele nunca vai admitir que pode perder. Não é o seu estilo. Mas ele não me intimida com ameaças", afirmou. "Com esse discurso de vitória irreversível eles tentam criar essa impressão fora do país."

O candidato oposicionista relativizou as pesquisas venezuelanas, que em sua maioria dão ampla vantagem a Chávez. "Acredito nas minhas pesquisas, as quais não divulgarei. Usei-as minha carreira toda e nunca perdi uma eleição", garantiu. "Elas dizem que podemos vencer o governo por uma diferença de 10 pontos."