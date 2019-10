Opositor de Evo denuncia suposta manipulação nas eleições da Bolívia

LA PAZ - O candidato à presidência da Bolívia Carlos Mesa, principal opositor do atual presidente do país, Evo Morales, denunciou uma suposta tentativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) boliviano de manipular o resultado das eleições no país, que foram realizadas nesse domingo, 20. Mesa questionou a interrupção da divulgação dos dados preliminares de contagem de votos.

Uma primeira contagem rápida apontou que Evo obteve 43,9% dos votos, enquanto Mesa conquistou 39,4%. Em sua quarta disputa eleitoral pela presidência, esta é a primeira vez na história que o presidente boliviano enfrentará um segundo turno.

Em um vídeo publicado em sua conta oficial no Twitter, Mesa diz que o tribunal descumpriu com sua palavra ao não divulgar a recontagem dos votos até ter 100% das urnas apuradas. Segundo ele, o órgão liberou apenas um relatório por meio do TREP - sistema de acompanhamento eleitoral do país - quando 80% das urnas estavam apuradas, e interrompeu a recontagem.

#Urgente| No vamos a permitir que se manipule un resultado que obviamente nos lleva a segunda vuelta. pic.twitter.com/mAWa4JlTud — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) October 21, 2019

"A partir de todas as contagens rápidas independentes, estamos no segundo turno com uma diferença que é inferior a 5 pontos entre o primeiro e o segundo. O que está acontecendo é tremendamente grave, ao ponto de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA) fazerem um chamado de atenção, perguntando porque a recontagem foi interrompida. Não podemos aceitar que se tente manipular um resultado que obviamente nos leva ao segundo turno, que deve ser realizado de qualquer maneira", disse Mesa.

Para Entender Carlos Mesa, um velho conhecido da política boliviana Historiador e jornalista de 66 anos era um ‘outsider’ no cenário político, mas se viu no olho do furacão em momentos determinantes da história do país

Observadores da OEA também fizeram um pedido para que o "processo de publicação das informações de apuração ocorra de maneira fluida".

Dirigindo-se diretamente a seus eleitores, Mesa pediu que eles montassem vigílias por todo o país até que a recontagem seja "reiniciada sem nenhum tipo de manipulação" e que seja confirmado o resultado final.

A diferença entre o primeiro e o segundo colocado tem uma importância decisiva no processo eleitoral boliviano. Ao contrário do Brasil, onde um candidato é eleito em primeiro turno apenas se alcançar mais de 50% dos votos válidos, na Bolívia, caso o candidato alcance uma contagem superior a 40%, basta que a diferença em relação ao segundo mais votado seja de 10 pontos porcentuais para que ele seja eleito em 1.º turno.

Para Entender Evo Morales, uma raposa política com dificuldades para se manter no poder Presidente latino-americano há mais tempo no cargo busca quarto mandato em uma eleição difícil

Itamaraty pede transparência

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil se manifestou sobre a apuração dos votos na Bolívia. Em sua conta no Twitter, o Itamaraty disse que acompanha com atenção a situação no país e expressou preocupação pela ausência de resposta das autoridades bolivianas ao questionamento da OEA.

O Brasil acompanha com atenção o primeiro turno da eleição na Bolívia. Preocupa muito a interrupção imprevista da apuração e a falta de resposta das autoridades eleitorais bolivianas aos pedidos de esclarecimento da OEA. — Itamaraty Brasil (@ItamaratyGovBr) October 21, 2019

O Brasil espera que o processo de apuração tenha continuidade dentro das regras estabelecidas, com transparência e lisura. — Itamaraty Brasil (@ItamaratyGovBr) October 21, 2019

O ministério também disse esperar que a apuração continue com transparência e lisura. /EFE E AP