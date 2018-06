Opositor pede que EUA tirem al-Nusra da lista do terror A Coalizão Nacional da Síria, reconhecida pelos Estados Unidos e mais de 100 países como representante legítima do povo sírio, pediu nesta quarta-feira a Washington que reconsidere a decisão de colocar na lista negra do terrorismo a organização armada Jabhat Al-Nusra (Frente para a Vitória). A Al-Nusra foi colocada na lista negra do terror na noite de segunda-feira pela secretária de Estado, Hillary Clinton.