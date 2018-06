Opositor quer missão para atestar saúde de Chávez Em meio a crescentes rumores sobre o estado de saúde do presidente venezuelano, Hugo Chávez, o prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, propôs ontem o envio de uma comissão de líderes da oposição a Cuba para obter detalhes sobre o estado de saúde do líder bolivariano. Segundo o prefeito, fariam parte do grupo, além dele, os principais líderes da Mesa de Unidade Democrática (MUD), como o governador de Miranda, Henrique Capriles, e o de Lara, Henry Falcón, além de deputados e médicos.