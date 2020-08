Opositor russo Alexei Navalny é hospitalizado por envenenamento, diz porta-voz

MOSCOU - O líder da oposição russa Alexei Navalny foi hospitalizado em uma unidade de tratamento intensivo após ser diagnosticado com um quadro de envenenamento, anunciou nesta quinta-feira, 20, Kira Yarmysh, sua porta-voz.

Leia Também Polícia russa prende líder de oposição e mais de mil ativistas em protesto contra Putin

"Alexei tem um envenenamento tóxico", escreveu no Twitter, antes de completar que Navalny está "em tratamento intensivo". Yarmysh revelou que Navalny estava voando da Sibéria até Moscou quando o avião precisou fazer um pouso de emergência, após o líder da oposição passar mal.

Navalny, de 44 anos, está inconsciente e respira com a ajuda de ventilação artificial. "Acreditamos que Alexei foi envenenado com alguma coisa no seu chá. Foi a única coisa que ele bebeu durante a manhã. Os médicos dizem que a toxina foi absorvida mais rapidamente pelo líquido quente", disse a porta-voz.

Segundo a Agência de Notícias Russa TASS, um médico do hospital em Omsk, para onde Navalny foi levado, confirmou a internação e o estado grave de saúde.

A porta-voz do maior opositor do governo de Vladimir Putin traçou um paralelo com um incidente do ano passado em que Navalny foi acometido de uma reação alérgica aguda que teria sido causada por uma substância química não identificada.

"Obviamente a mesma coisa aconteceu agora", disse Yarmysh. Ela não fez acusações sobre quem poderia ter envenenado Navalny, mas disse que a polícia foi chamada ao hospital.

Navalny, advogado e ativista anti-corrupção, foi preso diversas vezes nos últimos anos por organizar protestos anti-Kremlin.

A Rússia vai realizar eleições regionais no próximo mês. Navalny e seus aliados estavam se preparando para a votação, tentando aumentar o apoio aos candidatos escolhidos por eles. /AFP e Reuters