Opositor se apresenta à Justiça na África do Sul O líder da oposição sul-africana Julius Malema apresentou-se ontem à Justiça do país para responder a uma acusação de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, cerca de US$ 500 mil teriam sido desviados por ele em um contrato, supostamente irregular, entre o governo da África do Sul e uma empresa de engenharia da qual a família de Malema é sócia.