Opositora de Taiwan é contra tratado de paz com a China A candidata presidencial da oposição em Taiwan, Tsai Ing-wen, disse nesta quarta-feira que o desejo do presidente Ma Ying-jeou de assinar um tratado de paz com a China continental irá prejudicar a soberania democrática da ilha chinesa. O comunicado do Partido Democrático Progressista, assinado por Tsai, foi feito em meio a intensas disputas entre os principais candidatos para as eleições de 14 de janeiro.