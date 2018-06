Opositores cubanos denunciam censura em mensagens de texto por parte da estatal de telefonia móvel

HAVANA - Um grupo de opositores cubanos denunciou na segunda-feira o bloqueio de mensagens de texto com expressões como "greve de fome", "democracia" e "direitos humanos" por parte do monopólio estatal de telefonia móvel, Cubacel.

Uma pesquisa realizada durante os últimos 10 dias publicada na segunda-feira pelo portal de notícias 14ymedio, da blogueira Yoani Sánchez, revelou que as mensagens de texto que continham mais de 30 palavras foram bloqueadas pela Cubacel em todo o território cubano.

"O propósito é dificultar que as pessoas da sociedade civil (opositores) se comuniquem", disse o chefe de redação do 14ymedio, Reinaldo Escobar.

Depois de realizar provas com vários usuários da Cubacel, foi comprovado também que as mensagens com as palavras em espanhol "greve de fome", "direitos humanos" e "democracia" não foram enviadas, apesar de terem sido incluídas em textos mais longos.

Procurados pela agência de notícias France-Presse, os funcionários do monopólio estatal de telecomunicações, Etecsa, não quiseram comentar a denúncia.

A investigação do 14ymedio não consegue dizer desde quando o suposto filtro começou a ser aplicado. "Suspeitamos que começou no início do ano", acrescentou Escobar.

Aberta desde 2008, a rede de telefonia móvel de Cuba tem cerca de três milhões de usuários, em uma população de 11,2 milhões de habitantes. / AFP