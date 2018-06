Opositores de Maduro pedem liberdade de presos e fim da greve de fome Lideranças de partidos opositores ao governador de Nícolas Maduro realizaram neste sábado manifestações em que defenderam a liberdade de políticos presos no País, a marcação de uma data para as próximas eleições para a Assembleia Nacional e a suspensão da greve de fome dos principais líderes atualmente detidos. A passeata teve inicio por volta das 11h15 (hora local) na praça Bolivar de Chacao, no município de Chacao, um dos distritos da capital venezuelana. No local, se encontram duas tendas com colchonetes em que ao menos 15 militantes realizam greve de fome em protesto contra o governo Maduro. Próximo às tendas haviam placas com imagem do líder opositor Leopoldo López onde eram marcados os dias em que ele se encontra em greve de fome.