Opositores e governo temem ‘voto de cabresto’

A maior preocupação da oposição venezuelana e do governo é o “voto de cabresto” na eleição de domingo, afirmou ao ‘Estado’ o coordenador-geral da missão da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) que acompanha oficialmente o processo no país, o boliviano José Luis Exemi.

Ex-presidente da Corte Nacional Eleitoral da Bolívia, Exemi disse que a missão da organização tem conseguido manter diálogo com ambos os lados envolvidos na campanha eleitoral e não houve demonstração de maiores preocupações com a segurança das urnas eletrônicas.

“Todos os envolvidos, do governo e da oposição, assim como grupos sociais, expressam sentimento de confiança no sistema automatizado e o enxergam como seguro, consistente e auditável.”

As preocupações, afirmou o coordenador, são maiores com elementos “externos” ao processo de votação. “As maiores inquietações são com o voto assistido (de cabresto), o horário de fechamento das mesas, a hora de divulgação dos resultados oficiais. São elementos não vinculados diretamente ao voto, mas que estão presentes na jornada de votação.”