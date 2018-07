Opositores enfrentam forças de segurança na capital do Iêmen

SANAA - A violência no Iêmen continuava nesta quinta-feira, 20, com a capital, Sanaa, sendo palco de confrontos entre tropas do presidente Ali Abdullah Saleh e integrantes de tribos leais ao líder opositor Sadeq al-Ahmar. Explosões e trocas de tiros foram ouvidas nas vizinhanças da área de Hasaba e Sofan, mas não houve relatos de vítimas, disseram moradores e testemunhas.

Veja também:

Infográfico: A revolta que abalou o Oriente Médio

A violência no Iêmen, onde milhares têm feito manifestações há meses exigindo que Saleh encerre seu regime de 33 anos, aumentou desde que ele retornou da Arábia Saudita em setembro, após ser tratado por ferimentos causados por uma tentativa de assassinato.

Nos últimos três dias ao menos 26 pessoas morreram em confrontos quase diários entre tropas de Saleh e as forças leais a Al-Ahmar e a um líder tribal aliado que aderiu aos manifestantes.

Todo o fluxo de petróleo que passava pelo principal oleoduto iemenita para o terminal Ras Isa no Mar Vermelho foi interrompido depois de três explosões no duto nas últimas duas semanas, disse uma fonte do setor de navegação nesta quinta-feira.

Na quarta, Saleh afirmou que assinaria um acordo de paz do Golfo pedindo a transferência de poder apenas se os Estados Unidos, a Europa e os países do Golfo lhe dessem garantias, não especificadas.