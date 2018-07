Opositores formam governo paralelo no Iêmen Os líderes da oposição iemenita anunciaram hoje a formação de um governo paralelo, em mais uma medida destinada a depor o regime do presidente Ali Abdullah Saleh, no poder há mais de três décadas. A intenção do governo paralelo é estabelecer uma oposição unificada que envolva todos os grupos de oposição engajados nas manifestações populares contra o regime de Saleh iniciadas há cinco meses.