Opositores sírios morrem em protestos por todo o país

NICÓSIA, CHIPRE - Pelo menos 36 pessoas morreram em protestos contra o regime de Bashar Assad, na Síria, nesta sexta-feira, 28. Forças do regime abriram fogo contra manifestantes, conforme organizações de direitos humanos.

Além disso, o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado no Reino Unido, afirmou que um civil sírio foi morto por um atirador de elite nesta sexta-feira, 28, na cidade de Homs, oeste do país, onde operações militares são realizadas há semanas. Segundo a ONG, a morte ocorreu na madrugada, quando o homem estava na varanda de sua moradia no bairro de Bab Sebaa.

Na província de Idlib, perto da Turquia, forças de segurança fizeram ações na cidade de Kafruma, prendendo 13 pessoas, incluindo uma mulher e seu filho de 12 anos, segundo a mesma fonte.

Em Maaret al-Numan, também em Idlib, o funeral de um soldado desertor morto a tiros na quinta-feira, 27, transformou-se em uma manifestação pelo fim do regime do presidente Bashar Assad.

Enquanto alguns manifestantes pedem ajuda estrangeira para combater a repressão do regime, outros rejeitam qualquer tipo de intromissão, como acontece na cidade litorânea de Latakia.

O enviado especial da China para o Oriente Médio, Wu Sike, reafirmou na quinta-feira, 27, a oposição de seu país à interferência estrangeira na Síria, informou a agência estatal do país. Wu se reuniu em Damasco com o ministro das Relações Exteriores sírio, Walid Muallem. A China e a Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto, barraram uma resolução contra a repressão realizada pelo governo sírio a protestos pacíficos por mais democracia e contra o regime de Assad.

A ONU avalia que cerca de 3 mil pessoas morreram nas manifestações que ocorrem no país desde meados de março, quando os protestos começaram.

As informações são da Dow Jones e Agências de Notícias.