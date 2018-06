Orçamento britânico priorizará dívida, diz vice-premiê O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Nick Clegg, informou hoje que o orçamento que será entregue em 21 de março continuará dando prioridade para uma diminuição da dívida do governo. Em um discurso para ativistas do Partido Liberal Democrata que ele lidera, Clegg disse que os britânicos mais ricos deveriam contribuir mais com os esforços para reparar as finanças do governo. As informações são da Dow Jones.