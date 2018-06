Ordem de Malta celebra 900 anos no Vaticano A Ordem de Malta, uma das organizações mais peculiares do mundo, celebrou 900 anos de existência neste sábado com uma colorida procissão na Praça de São Pedro, uma missa e uma audiência com o Papa no Vaticano. Bento XVI também é membro desta ordem que, no passado, foi de cavaleiros da nobreza europeia.