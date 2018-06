Organização contra armas químicas recebe Nobel da Paz

A OPCW foi criada para garantir a convenção internacional de 1997 que proíbe o uso de armas químicas. A organização sempre trabalhou sem grande alarde, mas ganhou notoriedade este ano ao receber a desafiadora missão de supervisionar e destruir o estoque de armas químicas da Síria.

O Nobel da Paz foi anunciado em 11 de outubro, dias antes de a Síria se tornar oficialmente parte da OPCW como 190º Estado-membro.

A cerimônia de entrega do prêmio é realizada sempre no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de seu fundador Alfred Nobel, em 1896. Fonte: Associated Press.