Organização Trump e seu diretor financeiro serão acusados por crimes fiscais, diz jornal

O gabinete do promotor de Manhattan deve acusar a Organização Trump e seu diretor financeiro de crimes fiscais nesta quinta-feira, 1º de julho, disseram pessoas por dentro do tema segundo o jornal americano Wall Street Journal. Essas seriam as primeiras acusações criminais contra a empresa do ex-presidente dos Estados Unidos desde que os promotores começaram a investigá-la três anos atrás.

As acusações contra a Organização Trump e Allen Weisselberg, o diretor financeiro de longa data da empresa, são um golpe para o ex-presidente Donald Trump, que se defendeu de várias acusações criminais e civis durante e após sua presidência e já afirmou que pretende concorrer novamente nas eleições presidenciais de 2024. Trump não deve ser acusado, de acordo com seu advogado.

O ex-presidente continua atuante no cenário político, ainda é o homem forte do Partido Republicano e, no fim de semana, voltou a reunir multidões em comícios - uma de suas marcas.

O Sr. Weisselberg rejeitou as tentativas dos promotores de obter sua cooperação, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Os réus deverão comparecer ao tribunal na tarde deesta quinta-feira.

A Organização Trump e o diretor financeiro respondem à suposta evasão de impostos sobre benefícios adicionais, segundo o WSJ. Durante meses, a promotoria de Manhattan e o escritório do procurador-geral do Estado de Nova York investigaram se Weisselberg e outros funcionários evitaram de forma ilegal pagar impostos sobre benefícios - como carros, apartamentos e mensalidades de escolas particulares - que receberam da Organização.

Advogados explicaram ao jornal que se os promotores provarem que a Organização Trump e seus executivos evitavam sistematicamente o pagamento de impostos, eles poderiam registrar acusações mais sérias alegando formação de esquema. / AFP