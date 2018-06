Organizador do 11 de Setembro é julgado em Guantánamo

Os cinco homens são acusados de terrorismo e de assassinato de 2.976 pessoas pelo papel que cada um deles teve no planejamento e na assistência para os ataques de 11 de setembro. Esta é a primeira vez que os cinco homens aparecem no tribunal em quase três anos.

O presidente dos EUA, Barack Obama, suspendeu o julgamento anterior em um esforço para levar o caso a um tribunal civil, o que não deu certo. Mohammed zombou do julgamento e disse em aparições anteriores à corte que receberá bem a execução. As informações são da Associated Press.