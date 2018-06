Órgão de segurança da França diz que país é alvo de Estado Islâmico

PARIS - A França é "claramente um alvo" do grupo Estado Islâmico, que poderá fazer "uma campanha terrorista caracterizada pela colocação de bombas em locais de grande movimento", declarou o chefe da Direção Geral de Segurança Interna (DGSI).

"Sabemos que o Daesh (acrônimo árabe de Estado Islâmico) planeja novos ataques, utilizando seus combatentes na zona e nas rotas que facilitam o acesso ao nosso território, e que a França é claramente o alvo", declarou Patrick Calvar durante recente audiência na Comissão de Defesa Nacional e Forças Armadas da Assembleia Nacional, cujo conteúdo foi divulgado na quarta-feira.

"O Daesh está em uma situação de tentar atacar o mais rápido e forte possível: a organização se encontra em dificuldades militares sobre o terreno e fará tudo para se vingar dos ataques da coalizão".

"Se os atentados de novembro foram cometidos por suicidas e por gente armada com Kalashnikovs (fuzis de assalto), corremos o risco agora de uma nova forma de ataque: uma campanha terrorista caracterizada pela colocação de bombas em locais de grande movimento, com o objetivo de criar um clima de pânico", disse Patrick Calvar quase um mês antes do início da Eurocopa, sediada na França.

A França "é hoje, claramente, o país mais ameaçado" tanto pelo Estado Islâmico como pela rede Al-Qaeda, que tenta "dar a volta por cima" diante da perda de influência no Magreb e na Península Arábica. /AFP