Órgão eleitoral confirma vitória de Peña Nieto no México

O Instituto Federal Eleitoral do México (IFE) confirmou neste domingo a vitória de Enrique Peña Nieto, candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), nas eleições presidenciais realizadas em 1º de julho.

O anúncio ocorre depois que o IFE concluiu a recontagem dos votos, confirmando a vantagem de Peña Nieto sobre o candidato de esquerda, Andrés Manuel López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD).

Segundo o levantamento do instituto, Peña Nieto obteve 19.226.784 votos (38,21%), López Obrador, 15.896.999 (31,59%) e a candidata do Partido Ação Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, 12.786.647 (25,41%).

Foram apuradas 81.655 urnas, equivalentes a 46.878.451 votos, afirmou o secretário-executivo do IFE, James Edmund Molina, ao jornal mexicano El Universal.

À espera do resultado

"A confirmação de Peña Nieto como candidato mais votado, entretanto, não significa que ele já é o presidente eleito, pois isso será determinado assim que a Justiça Eleitoral analisar as divergências", disse o repórter da BBC no México Alberto Najar.

A decisão, segundo Molina, virá "no mais tardar em 6 de setembro."

Segundo a lei mexicana, Peña Nieto só será declarado o novo presidente do México quando as contestações de seus adversários políticos em relação ao resultado do pleito forem apuradas e solucionadas.

Protestos

No último sábado, dezenas de milhares de pessoas protestaram na capital Cidade do México contra os resultados das eleições presidenciais.

Os manifestantes, em sua maioria estudantes sem qualquer ligação aparente com partidos políticos, alegam que a votação não foi transparente nem justa.

Eles acusaram o partido de Peña Nieto de compra de votos e seguram cartazes onde se lia mensagens como "Não a mais uma fraude".

Peña Nieto, entretanto, negou as acusações.

"Muitos mexicanos se perguntam por que é tão complexo o sistema eleitoral. A resposta para isso é que o mecanismo foi criado justamente para resolver as irregularidades que ocorreram com freqüência no passado", afirmou Alberto Najar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.