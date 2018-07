Oriente Médio sem cristãos Soldados do Curdistão iraquiano, conhecidos como peshmergas, declararam ontem vitória no Monte Sinjar, ocupado em junho do ano passado pelos combatentes do Estado Islâmico, quando milhares de yazidis, minoria politeísta que vivia reclusa nas montanhas, e cristãos assírios, que ocupavam suas planícies, foram massacrados pelos islamitas. O monte fica na província o Nínive, parte do território no Norte do Iraque que os curdos almejam como Estado independente. Eram terras antes vigiadas pelas forças iraquianas, que fugiram rumo a Bagdá com o avanço do EI. O vácuo foi ocupado pelos curdos, que vislumbraram a chance de expandir seu território e ganhar mais autonomia.