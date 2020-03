Os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo

O Estado faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Neste começo de março, os curadores americanos da lista incluíram o caso brasileiro da jornalista Patrícia Campos Mello, da 'Folha de São Paulo', que foi ofendida em CPI e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro após buscar informações sobre o uso ilegal de disparos de redes sociais durante as eleições de 2018. Citamos, também, o caso da jornalista do 'Estadão' Vera Magalhães, atacada pelo presidente e seus apoiadores na última semana após divulgar a convocação para um ato contra o Congresso.

Além do Estado, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.