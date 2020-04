Os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo

O Estado faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade. Neste mês, há registro de coação de jornalistas que cobrem a pandemia de coronavírus no mundo.

Além do Estado, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Veja os 10 casos destacados pela coalizão em abril de 2020:

1. Mohammad Mosaed (Irã)

Jornalista que alertou sobre pandemia é banido do trabalho e redes sociais

O repórter econômico freelancer aguarda data de julgamento após ser preso pela Guarda Nacional Iraniana e interrogado em fevereiro após críticas ao governo em redes sociais. Ele apontava a falta de preparação do país para lidar com o coronavírus. Até o julgamento, ele foi banido de praticar jornalismo e teve contas de redes sociais suspensas. No ano passado, Mosaed já havia sido preso por 16 dias.

2. Maria Ressa (Filipinas)

Editora presa em março teme possível condenação

A editora da publicação Rappler tem julgamento marcado para 24 de abril por acusações de 'difamação online' de um empresário em 2012. Ela pode ser condenada a até 6 anos de prisão.

3. Alaa Abdelfattah (Egito)

Família do jornalista preso denuncia falta de ações de prevenção ao coronavírus

Enquanto o blogueiro está preso no Cairo, três de seus familiares enfrentam acusações de protesto ilegal por cobrarem ações de proteção aos detentos contra a pandemia do coronavírus. Eles foram soltos sob pagamento de fiança. Após ser preso por reportagens sobre política e defesa de direitos humanos, Abdelfattah enfrenta ameaças de prisão perpétua caso denuncie abusos na cadeia.

4. Chen Qiushi (China)

Jornalista que cobria situação do coronavírus desapareceu há mais de 6 semanas

O jornalista freelancer não é visto desde 6 de fevereiro, quando disse à família que iria cobrir a situação em um hospital temporário que tratava pacientes do coronavírus. Ele viajou de Pequim à cidade de Wuhan em 24 de janeiro para reportar sobre a epidemia na região. De acordo com seus vídeos no YouTube, Qiushi relatou a falta de recursos e a dificuldade das equipes para lidar com o grande número de pacientes. Amigos que estão administrando sua conta no Twitter acreditam que ele está sob vigilância domiciliar.

5. Claudia Julieta Duque (Colômbia)

Jornalista é alvo de ameaças orquestradas do governo

Depois de 19 anos de perseguição e censura ilegal, a premiada jornalista é novamente alvo de ameaças de morte. Segundo ela, ex-agentes de uma instituição do governo receberam ordens para rastrear suas atividades, infiltrar seu esquema de segurança e ameaçá-la.

6. Martin Doulgut (Chade)

Editor preso fez greve de fome à espera de julgamento

O editor da publicação Salam Info teve julgamento de recurso adiado sem nova data prevista. Em setembro, ele foi considerado culpado por difamação e conspiração e condenado a três anos de prisão. O jornal privado publica reportagens sobre crime e política no Chade.

7. Azimjon Askarov (Quirguistão)

Jornalista cumprindo prisão perpétua se prepara para último recurso

Um tribunal vai julgar em abril o último recurso do jornalista contra a sentença de prisão perpétua. O jornalista da etnia usbeque está preso há mais de 9 anos por produzir reportagens sobre violações de direitos humanos. Cartas enviadas da cadeia a familiares detalham seu estado de saúde se deteriorando, acesso limitado a medicamentos e punições de oficiais após dias de visita aos presos.

8. Roberto Jesús Quiñones (Cuba)

Jornalista enfrenta condições desumanas na cadeia

O jornalista cubano está há mais de seis meses preso, sob tratamento cada vez pior. Agentes ouvem todas as suas ligações telefônicas, já serviram a ele comida com vermes e, após saber que ele publicou secretamente enquanto preso, suspenderam visitas e o colocaram em cela solitária. Um tribunal o condenou a um ano de prisão por ‘resistência’ e ‘desobediência’ quando a polícia o espancou e o deteve por cobrir um julgamento para o CubaNet.

9. Ignace Sossou (Benin)

Repórter enfrenta repetidas retaliações por seu trabalho

Em duas ocasiões diferentes no ano passado, a Justiça de Benin condenou à prisão o repórter do site independente Web TV. Na primeira, foi detido por um mês e pagou multa por publicar ‘informação falsa’ sobre negócios locais. Depois, recebeu sentença de um ano e meio e multa por ‘difamação e desinformação’ ao publicar declarações de um promotor.

10. Jamal Khashoggi (Arábia Saudita)

Líderes turcos e americanos continuam pressionando por Justiça para o jornalista assassinado

No final de março, autoridades turcas indiciaram 20 sauditas pelo assassinato do jornalista em Istambul em 2018, mas o papel do príncipe herdeiro no caso segue sem respostas. Parlamentares americanos e a noiva de Jamal, Hatice Cengiz, pediram a intervenção do Congresso dos EUA para a liberação de informações de agências de inteligência.