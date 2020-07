O Estadão faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Além do Estadão, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Confira os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo destacados pela coalizão no mês de agosto:

Austin Tice (Síria)

Oito anos sem atualizações sobre o repórter americano que desapareceu na Síria.

Este mês marca oito anos desde que o fotojornalista americano freelancer Austin Tice desapareceu enquanto relatava a guerra civil na Síria. O jovem de 31 anos havia contribuído para veículos como The Washington Post, McClatchy e Al-Jazeera English. A família de Tice acredita que ele ainda está vivo, e o Departamento de Estado dos EUA também está operando sob a mesma suposição. O F.B.I. ofereceu uma recompensa de US$ 1 milhão por informações que levem ao seu paradeiro.

Maria Ressa (Filipinas)

Julgamento de editora exemplifica perseguição do governo filipino à mídia independente

A dupla cidadã filipina-americana Maria Ressa voltou ao tribunal em 30 de julho para enfrentar uma segunda acusação de difamação online, após ter sido condenada criminalmente em 15 de junho por um artigo publicado em 2012. Seu site de notícias de propriedade privada, Rappler, havia relatado supostas ligações de um empresário local e um ex-juiz. Ressa e seu ex-colega Reynaldo Santos Jr. receberam ordens de pagar US$ 7.950 e cumprir no máximo seis anos de prisão; eles podem recorrer. Em julho, mais de 70 organizações lançaram uma campanha e uma petição apoiando a mídia independente sob ataque nas Filipinas.

Aasif Sultan (Índia)

Jornalista preso dois anos sem julgamento.

27 de agosto marca dois anos atrás das grades para Aasif Sultan, um repórter que foi acusado meses depois de sua prisão em 2018 de "cumplicidade" por "abrigar terroristas conhecidos". Os blecautes das comunicações na Caxemira atrasaram repetidamente as audiências no caso. Sultan escreveu uma matéria de capa para o Kashmir Narrator sobre a morte de um militante da Caxemira pelas forças de segurança indianas. Ele foi repetidamente interrogado e solicitado a revelar suas fontes pela polícia.

Roohollah Zam (Irã)

Jornalista planejando recorrer da sentença de morte.

O gerente e ativista do Amad News, Roohallah Zam, recebeu uma sentença de morte em 30 de junho. Ele trabalhava no popular canal de notícias antigovernamental no aplicativo de mensagens Telegram quando agentes de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica o prenderam em outubro passado. Eles apresentaram 17 acusações, incluindo espionagem, trabalho contra a República Islâmica e corrupção. O advogado dele diz que planeja apelar.

Agnès Ndirubusa e a equipe de Iwacu (Burundi)

Tribunal nega recurso para quatro jornalistas que cumprem 2 anos e meio.

Em junho, os tribunais do Burundi rejeitaram um recurso no caso de Agnès Ndirubusa, editora de política do Iwacu, e os colegas Christine Kamikazi, Egide Harerimana e Térence Mpozenzi. Os quatro foram presos em outubro, enquanto cobriam confrontos na província de Bubanza para um dos últimos veículos independentes do país. O tribunal os condenou em janeiro por tentar minar a segurança do Estado, multou cada um em US$ 530 e os sentenciou a 2,5 anos de prisão.

Svetlana Prokopyeva (Rússia)

Jornalista descreve assédio e condenação como intimidação.

A jornalista freelancer Svetlana Prokopyeva foi condenada em 6 de julho por “justificar o terrorismo” em um breve comentário de 2018 sobre governos repressivos que radicalizam os jovens. Ela descreveu as acusações como um "ato de intimidação". Correspondente regional da emissora Radio Free Europe / Radio Liberty, financiada pelo Congresso dos EUA, na Rússia, Prokopyeva foi multada em US$ 7 mil, seu computador e celular foram confiscados e não devolvidos, sua casa foi invadida e suas contas bancárias congeladas.

Azimjon Askarov (Quirguistão)

Negligência médica causou a morte de jornalista cumprindo pena de prisão perpétua.

O premiado jornalista Azimjon Askarov morreu na prisão aos 69 anos em julho. Há muito que os membros da família pediam sua libertação citando problemas de saúde, incluindo febre e incapacidade de andar nas últimas semanas, embora as autoridades tenham se recusado a administrar um teste de covid-19. O repórter de direitos humanos cumpriu 10 anos de prisão perpétua, repetidamente apelada e mantida, por acusações falsas que incluíam incitação ao ódio étnico e cumplicidade no assassinato de um policial. Ele foi o único jornalista preso no país e o primeiro morto desde 2007.

Omar Radi (Marrocos)

Jornalista independente preso após repetidos interrogatórios e intimidação.

Interrogado dez vezes, o repórter do Le Independent, site de notícias de turismo, foi enviado ao tribunal e à prisão de Casablanca em julho sob acusações de estupro, agressão sexual, financiamento estrangeiro e colaboração com inteligência estrangeira. Seu telefone foi invadido.

Solafa Magdy (Egito)

As condições da prisão ameaçam a saúde e a segurança da jornalista

A repórter freelancer Solafa Magdy compareceu em tribunal com o marido no mês passado, onde recebeu outra extensão de julgamento de 45 dias. Ela sofreu negligência médica e condições desumanas ao lado do marido em uma prisão do Egito. A situação aumenta o risco de contrair a covid-19, como aconteceu com uma jornalista egípcia que contraiu o vírus e morreu em prisão preventiva em julho. Seu caso, relacionado à cobertura de imigração e direitos humanos no Cairo, foi repetidamente adiado desde sua prisão em novembro passado.

Jamal Khashoggi (Arábia Saudita)

A busca por informações do governo persiste quase dois anos após a morte do jornalista.

Em julho, o CPJ apresentou ao Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia dos EUA um apelo à inteligência dos EUA para confirmar ou negar a existência de documentos que possam fornecer informações sobre o conhecimento de ameaças a Jamal Khashoggi antes de seu assassinato. Desde que o colunista do Washington Post foi morto no consulado saudita de Istambul em 2018, os EUA e a ONU não atenderam aos pedidos de uma investigação criminal independente sobre o potencial envolvimento do príncipe herdeiro saudita.