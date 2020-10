O Estadão faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Além do Estadão, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Confira os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo destacados pela coalizão no mês de outubro:

1. Jamal Khashoggi (Arábia Saudita)

Família busca respostas entre agentes de inteligência dos EUA

Jamal Khashoggi, ex-editor-chefe do jornal saudita Al-Watan e colunista do The Washington Post, foi morto por uma equipe de militares sauditas e oficiais de inteligência em 2 de outubro de 2018, logo após entrar no consulado saudita em Istambul. Os tribunais turcos e sauditas julgaram e condenaram vários suspeitos no caso. Foi revelado em setembro de 2020 que, após o assassinato de Khashoggi, o presidente dos EUA, Donald Trump, ajudou a proteger o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman – o mentor do assassinato, segundo um relatório da CIA. Um processo atual contra as agências de inteligência dos EUA busca a liberação de documentos que podem fornecer informações sobre o caso.

2. Ahmed Hussein-Suale Divela (Gana)

Nenhum movimento até agora para levar o assassinato de 2019 à justiça

Em 2018, um membro do parlamento de Gana incentivou, na TV, a violência contra Ahmed Hussein-Suale Divela, que passou a temer por sua vida. Membro da agência de jornalismo investigativo Tiger Eye Private Investigations, Divela, de 33 anos, foi baleado e morto por dois homens em uma motocicleta em janeiro de 2019. Ele estava dirigindo no bairro de Medina, na capital de Gana, Accra, e trabalhava em uma investigação sobre corrupção nas ligas de futebol do país.

3. Dalia Marko (Sudão do Sul)

Identidades dos suspeitos permanecem obscuras

Dalia Marko, repórter da estação de rádio local Raja FM, estava entre os cinco jornalistas mortos em uma emboscada no Sudão do Sul em 2015. Houve 11 vítimas no total. Segundo relatos, o comboio voltava de Sepo para Raja após visitar famílias de pessoas mortas em um ataque de pistoleiros não identificados. À época, porta-vozes do governo colocaram a culpa em diferentes grupos rebeldes, mas o motivo do ataque ao combio permanece obscuro.

4. Natalia Estemirova (Rússia)

Uma década sem justiça.

Desde 2000, pelo menos cinco jornalistas do jornal independente de Moscou Novaya Gazeta foram mortos, incluindo Natalia Estemirova. Ela também contribuiu para o site de notícias do Cáucaso Kavkazsky Uzel, atuou como consultora para a Human Rights Watch e foi uma das poucas pessoas que relatou abusos de direitos humanos na Chechênia. Em 2009, quatro homens forçaram a mulher de 50 anos a entrar em um carro em Grozny, capital da Chechênia, quando ela estava saindo de seu apartamento para trabalhar. De acordo com a imprensa, a jornalista gritou que estava sendo sequestrada enquanto o carro se afastava, e mais tarde naquele dia seu corpo foi encontrado na região vizinha da Inguchétia com ferimentos a bala na cabeça e no peito. Um colega acredita que as autoridades chechenas estão por trás do assassinato, condenado pelo ex-presidente russo Dmitry Medvedev.

5. Larry Que (Filipinas)

Esposa do jornalista continua buscando justiça e respostas por seu assassinato

Editor do jornal semanal comunitário Catanduanes News Now e proprietário de uma seguradora local, Larry Que estava entrando em um prédio comercial em dezembro de 2016 quando um atirador acertou sua cabeça à queima-roupa e escapou em uma motocicleta dirigida por um cúmplice. O jornal havia publicado recentemente uma coluna de Que alegando “negligência oficial” em um laboratório ilegal de metanfetaminas e nomeando o governador de Catanduanes, Joseph Cua, como responsável. A esposa de Que acredita que Cua contratou um assassino para “silenciar” Que. Ela entrou com uma queixa de assassinato, que a polícia disse ainda estar sob investigação. Ela também apresentou acusações de corrupção e má conduta contra Cua, que foram descartadas por falta de provas.

6. Nabil Hasan al-Quaety (Iêmen)

Conflito secessionista ameaça resolução de assassinato

O jornalista Nabil Hasan al-Quaety, 34, que esperava o quarto filho, foi morto na cidade portuária de Aden, no sul do Iêmen, em 2 de junho de 2020. Um grupo de homens em uniformes militares tentou atacar al-Quaety quando ele saiu de casa e abriu fogo quando o jornalista tentou correr. Repórter freelance, cinegrafista e fotógrafo, al-Quaety trabalhava com a agência de notícias Agência France Press desde 2015. O governo iemenita reivindica autoridade exclusiva em Aden, mas a cidade é efetivamente administrada pelo Conselho de Transição do Sul, que luta pela separação do país. Ambos condenaram o assassinato, mas uma investigação oficial pode ser difícil neste cenário.

7. Danilo López (Guatemala)

Justiça paralisada no julgamento do suposto autor intelectual por trás do assassinato do jornalista

Dois homens armados atiraram em Danilo López em março de 2015, enquanto o repórter do jornal Prensa Libre da Cidade da Guatemala caminhava em um parque com um colega jornalista. Em mais de uma década com o jornal, López escreveu muitas vezes sobre corrupção e mau uso de fundos públicos e recebeu ameaças relacionadas a suas reportagens. O caso aguarda julgamento de homicídio contra Julio Juárez Ramírez, um ex-legislador acusado de orquestrar o ataque. Os tribunais condenaram o motorista do crime a 30 anos de prisão, mas não prendeu o suposto atirador. As autoridades acreditam que o caso pode estar ligado a uma rede de crime organizado que trabalha com um cartel de drogas.

8. Shujaat Bukhari (Índia)

Quatro suspeitos, nenhuma acusação

Quatro suspeitos ainda não foram indiciados pelo assassinato de Shujaat Bukhari, editor fundador do jornal Rising Kashmir, em junho de 2018. Vários homens armados não identificados atiraram no jornalista quando ele estava saindo de seu escritório para uma festa. Ele sofreu ferimentos na cabeça e no abdômen e morreu, assim como dois policiais designados para protegê-lo depois de um ataque em 2000. Nos dias anteriores ao incidente, Bukhari havia solicitado segurança adicional em meio à situação conflituosa na Caxemira.

A polícia afirmou que Lashkar-e-Taiba, um grupo militante baseado no Paquistão, foi o responsável, mas o grupo negou envolvimento. Em novembro de 2018, a polícia e o exército mataram um dos principais suspeitos em um tiroteio. Não houve nenhuma atualização no caso desde então.

9. Norma Sarabia Garduza (México)

Um ano e meio depois, caso está parado

Em junho do ano passado, a repórter Norma Sarabia, 46, foi assassinada na porta de sua casa em Huimanguillo, no estado de Tabasco, no sul do México. Ela havia recebido frequentes ameaças de morte como correspondente dos jornais Diario Presente e Tabasco HOY e recentemente tinha relatado uma série de crimes violentos, incluindo assassinatos e um sequestro. Logo após sua morte, o gabinete do procurador-geral do Estado de Tabasco disse em um comunicado divulgado no Twitter que havia aberto uma investigação. Até o momento, entretanto, ainda houve pouco movimento no caso.

10. Daphne Caruana Galizia (Malta)

Morte de jornalista precisa de investigação independente

Daphne Caruana Galizia, uma importante jornalista que escrevia sobre corrupção e participou do Panama Papers foi morta em Malta em outubro de 2017 por um carro-bomba. Seu popular blog, Running Commentary, incluía relatórios investigativos e comentários sobre políticos.

O ex-primeiro-ministro maltês Joseph Muscat considerava Galizia uma crítica, mas condenou o ataque "bárbaro" e renunciou em janeiro de 2020 devido à crise política deflagrada após o caso. Quatro homens estão detidos - alguns desde dezembro de 2017 - mas nenhuma data de julgamento foi marcada.