O Estadão faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Além do Estadão, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Confira os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo destacados pela coalizão no mês de fevereiro:

1. Mohamad Mosaed (Irã)

Repórter investigativo fugindo da detenção e temendo ser deportado

Em janeiro, o jornalista econômico freelance Mohamed Mosaed foi detido pela polícia de fronteira turca. Ele havia fugido do Irã após uma intimação para começar a cumprir sua sentença de prisão em dois dias. A sentença equivale a quase cinco anos de prisão, uma proibição de exercer duas atividades jornalísticas e uma proibição de usar qualquer dispositivo de comunicação por dois anos. Mosaed foi preso em 2019 por postar no Twitter durante uma paralisação da internet que as autoridades implementaram em resposta a protestos antigovernamentais. Ele foi libertado e preso novamente em 2020, após criticar a falta de preparação do governo para responder à covid-19 e às eleições parlamentares. Suas acusações incluem “conluio contra a segurança nacional” e “propagação de propaganda contra o sistema”. Autoridades turcas garantiram a seu advogado que ele não será deportado.

2. Kasirye Saif-Ilah Ashraf (Uganda)

Repórter agredido pela polícia duas vezes enquanto cobria eventos políticos da oposição.

Os oficiais de segurança da Uganda agrediram pelo menos 10 jornalistas que cobriam eventos da oposição que antecederam as eleições presidenciais do país em meados de janeiro. Semanas depois de Kasirye Saif-Ilah Ashraf ser hospitalizado devido à agressão, a polícia disparou um projétil que atingiu o repórter do Ghetto Media na cabeça e quebrou seu crânio. Kasiyre permanece hospitalizado. O Comandante da Polícia Regional da Grande Masaka, Enoch Abaine, acusado de disparar o projétil contra Kasirye e pelo menos um outro jornalista, afirmou que nenhum jornalista foi intencionalmente alvejado durante o incidente. Ele disse que as autoridades estão investigando as denúncias de que jornalistas foram feridos no evento.

3. Gulmire Imin (China)

Jornalista uigur cumpriu uma década de prisão perpétua.

A jornalista uigur Gulmire Imin passou mais de 10 anos atrás das grades, cumprindo pena de prisão perpétua sob a acusação de separatismo, vazamento de segredos de Estado e organização de uma manifestação ilegal. Ela foi uma das várias administradoras de fóruns da web em língua uigur que foram presas após os distúrbios de julho de 2009 em Urumqi, na Região Autônoma Uigur de Xinjiang. As autoridades acusaram Imin de ser uma organizadora de manifestações e de usar o site em língua uigur para divulgar informações sobre o evento. Imin também foi acusada de vazar segredos de Estado por telefone para o marido, que mora na Noruega. A China é o país que mais prende jornalistas no mundo.

4. Ahmed Ismail Hassan (Bahrein)

Cinegrafista morto há nove anos em caso que permanece sem respostas

Março marca nove anos desde que Ahmed Ismail Hassan, um cinegrafista do Bahrein, foi baleado após filmar um protesto pró-reforma. A polícia de choque dispersou a multidão com gás lacrimogêneo e balas de borracha, então agressores desconhecidos em um veículo começaram a disparar contra os manifestantes. Hassan, 22, foi baleado e morreu no hospital. Sua morte foi a terceira fatalidade na mídia no Bahrein desde o início do levante. Os casos ainda não foram resolvidos.

5. Sidhique Kappan (Índia)

Jornalista detido antes do julgamento sem acusações formais.

Desde 5 de outubro, o jornalista indiano Sidhique Kappan está detido antes do julgamento sem quaisquer acusações formais contra ele. Kappan foi preso em Uttar Pradesh com três ativistas políticos com quem viajava de Nova Délhi para cobrir um caso de estupro coletivo que gerou protestos em todo o país. Ele agora é acusado de incitamento e terrorismo.

6. Kilwe Adan Farah (Somália)

Jornalista enfrenta acusações forjadas de assassinato.

Após duas semanas detido em um local não revelado no Estado semiautônomo de Puntland, Kilwe Adan Farah foi transferido para a Prisão Central de Garowe em janeiro e teve permissão para se comunicar com sua família. Ele dirige o veículo de notícias baseado no Facebook Kilwe Media Inc. e recentemente cobriu um protesto em Garowe, a capital de Puntland, e entrevistou manifestantes sobre políticas econômicas. O tribunal militar acusou Kilwe de assassinato e tentativa de homicídio, o que pode resultar em uma sentença de morte. No entanto, a Media Association of Puntland questiona a legalidade do tribunal militar que trata de um caso civil e acredita que as alegações foram fabricadas.

7. Nada Sabouri (Irã)

Repórter cumprindo pena de prisão anos após acusações e condenações.

Em agosto, a repórter esportiva freelance Nada Sabouri iniciou uma pena de prisão de 3,5 anos na prisão de Evin em Teerã, cinco anos depois de ter sido originalmente sentenciada. Ela havia sido presa em 2014, quando cobria um comício em nome de presos políticos no gabinete presidencial. Posteriormente, ela foi acusada de “conluio contra a segurança nacional” e “perturbação da ordem pública” e foi libertada sob fiança. Em 2020, o Irã prendeu 15 jornalistas.

8. Daria Chultsova e Katsiaryna Andreyeva (Bielo-Rússia)

Repórteres de TV presos sem explicação enfrentam duras condições de detenção.

Pela primeira vez desde 2014, o CPJ documentou a prisão de jornalistas na Belarus no ano passado - pelo menos 10 nos meses de protestos após as eleições presidenciais. Entre eles estavam as repórteres da TV Belsat, Daria Chultsova e Katsiaryna Andreyeva. As duas foram presas sem explicação quando policiais arrombaram uma porta no meio de uma transmissão de vídeo ao vivo em novembro. Um tribunal acusou as duas mulheres de “organização e preparação de ações que violam gravemente a ordem pública”, ambas podendo pegar até três anos de prisão. No início da detenção pré-julgamento, Andreyeva desmaiou e bateu com a cabeça no chão, mas teve uma consulta médica negada e foi proibida de sentar ou deitar enquanto estava espremida entre 11 pessoas em uma cela destinada a quatro.

9. Choy Yuk Ling (China)

Jornalista documental acusada de reportagem investigativa.

O CPJ documentou o amplo declínio da liberdade de imprensa em Hong Kong nos últimos anos. Em novembro, a polícia vasculhou a casa da produtora de documentários Choy Yuk Ling e a prendeu. Ela foi acusada de dar declarações falsas para obter informações sobre placas - parte de uma investigação sobre carros envolvidos em um ataque contra passageiros do metrô. Choy foi uma das produtoras de uma matéria que foi ao ar em 2020 sobre o violento incidente ocorrido em 21 de julho de 2019 na estação de Yuen Long. Se condenada, Choy pode enfrentar uma multa de US$ 645 e até seis meses de prisão. Seu próximo julgamento é 24 de março.

10. Andrea Sahouri (EUA)

Os EUA veem um ano sem precedentes na repressão aos jornalistas.

Nos EUA, em 2020, 110 jornalistas sem precedentes foram presos ou acusados ​​criminalmente. Pelo menos 12 ainda enfrentavam acusações no final de 2020. A repórter do Des Moines Register, Andrea Sahouri, deve comparecer ao tribunal em 8 de fevereiro, acusada de omissão de dispersão e interferência em atos oficiais, que são puníveis com centenas de dólares em multas ou prisão. Sahouri estava cobrindo os protestos em maio de 2020 quando foi pulverizada com spray de pimenta e presa.