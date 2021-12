O Estadão faz parte da One Free Press Coalition, iniciativa entre jornais e veículos de comunicação do mundo todo para denunciar crimes e ameaças contra jornalistas. A missão é usar as vozes coletivas de seus membros, que alcançam mais de 1 bilhão de pessoas, para defender os jornalistas que estão sendo atacados por buscar a verdade.

Além do Estadão, fazem parte da One Free Press Coalition importantes veículos internacionais como os jornais Financial Times, The Boston Globe, Corriere della Sera, Süddeutsche Zeitung, Le Temps e De Standaard; os portais HuffPost, EURACTIV e Yahoo News; as revistas Forbes, Fortune, Time e Republik, as agências de notícias The Associated Press e Reuters; e as emissoras de televisão CNN Money Switzerland e Deutsche Welle.

Confira os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas no mundo destacados pela coalizão no mês de outubro:

1. Zhang Zhan (China)

Zhang Zhan está em greve de fome atrás das grades e agora está em estado crítico de saúde. Já se passou quase um ano desde que a jornalista independente foi condenada a quatro anos de prisão por "provocar brigas e provocar problemas", após publicar vídeos críticos à resposta do governo chinês à covid-19 em Wuhan.

2. Olivier Dubois (Mali)

O jornalista francês Olivier Dubois desapareceu em maio enquanto fazia uma reportagem sobre o grupo filiado à Al-Qaeda Jamaa Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). Dias depois, um vídeo de Dubois foi divulgado, revelando que ele estava sob custódia do JNIM. Ele continua desaparecido, enquanto sua família continua a lutar incansavelmente para obter respostas sobre seu paradeiro.

3. April Ehrlich (EUA)

Em setembro de 2020, a polícia prendeu a repórter de rádio local April Ehrlich em Portland, Oregon, enquanto ela cobria despejos de pessoas que viviam em um parque da cidade. A polícia a acusou de invasão criminosa, interferência com um oficial de paz e resistência à prisão. Algumas dessas contravenções podem resultar em penas de prisão de até 364 dias e multas de até US$ 6.250.

4. Lázaro Yuri Valle Roca (Cuba)

Jornalista cubano que cobre assuntos sociais e políticos em seu canal no YouTube, Roca está detido há quase seis meses em prisão preventiva por crimes de desacato e compartilhamento de propaganda inimiga. Um dia antes de sua prisão, ele publicou um vídeo reportando panfletos pró-democracia sendo jogados de um prédio em Havana.

5. Juan Lorenzo Holmann e Miguel Mendoza (Nicarágua)

Juan Lorenzo Holmann, editor do La Prensa, e o jornalista Miguel Mendoza estão detidos desde o verão passado -- em uma prisão famosa por suas condições precárias e tortura -- sob falsas acusações em retaliação por suas reportagens e comentários críticos. Suas prisões ocorrem em um momento de escalada da repressão à imprensa no país.

6. Hanthar Nyien (Mianmar)

O produtor de notícias da Kayamut Media foi preso em março passado sob o Artigo 505 (a) do código penal e outra acusação criminal por seu jornalismo. Seus colegas disseram que enquanto estava preso, ele foi torturado e privado de comida e água.

7. Ayşenur Parıldak (Turquia)

Ayşenur Parıldak, um repórter do fechado jornal Zaman, foi preso em 2016 como parte de uma repressão mais ampla contra a imprensa após o golpe de 2016 na Turquia. Sua liberdade condicional foi negada, apesar de outros jornalistas com as mesmas acusações terem sido libertados.

8. Ksenia Lutskina (Bielo-Rússia)

Ksenia Lutskina, uma jornalista independente, foi presa depois de participar de um evento no Press Club Belarus, onde cinco membros do clube também foram presos e todos receberam acusações falsas de sonegação de impostos. Se condenada, ela pode pegar sete anos de prisão. Lutskina, que tem um tumor no cérebro, teve seu tratamento médico negado enquanto estava detida.

9. Mina Khairi (Afeganistão)

Mina Khairi, âncora da emissora local Ariana News TV em Cabul, foi morta em junho passado, depois que agressores não identificados detonaram um dispositivo explosivo improvisado preso a uma van. O Afeganistão ocupa o 5º lugar no Índice de Impunidade de 2021 do CPJ.

10. Rana Ayyub (Índia)

Em junho, a polícia de Uttar Pradesh apresentou uma queixa criminal afirmando que estava abrindo uma investigação contra a colunista e jornalista Rana Ayyub, bem como o The Wire, e dois outros jornalistas. Ayyub há muito é alvo de campanhas online de assédio e desinformação em resposta a seus comentários e reportagens.