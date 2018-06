Os 6 pontos do plano de Annan Primeiro, os dois lados deveriam dialogar com Annan. Em segundo lugar, ambos deveriam se comprometer a cessar a violência. O terceiro ponto previa uma pausa humanitária diária de duas horas. O quarto aspecto exigia que as pessoas presas arbitrariamente fossem soltas. A liberdade de movimento de jornalistas era o quinto ponto. Por último, deveria haver respeito à liberdade de manifestações.