Os acidentes em pontes com mais mortes nos últimos 20 anos

PARIS - O desabamento parcial da Ponte Morandi em Gênova, no noroeste da Itália, é o acidente mais mortal envolvendo uma ponte na Europa desde 2001. Veja abaixo os colapsos de pontes causaram ao menos 20 mortes ou desaparecimentos nos últimos 20 anos:

2016

Em 31 de março, na Índia, o colapso de uma ponte rodoviária em Calcutá causou ao menos 26 mortes. Os serviços de resgate extraíram cerca de 100 pessoas das pilhas de concreto e vigas resultantes do acidente.

2011

Em 23 de outubro, na Índia, uma ponte desmoronou devido ao peso das pessoas que participavam de um festival perto da cidade de Darjeeling, no nordeste do país. O acidente deixou ao menos 32 mortes.

Menos de uma semana depois, cerca de 30 pessoas perderam a vida quando uma ponte para pedestres desabou sobre um rio no Estado de Arunachal Pradesh, também na região nordeste da Índia.

2007

Em 13 de agosto, na China, 64 pessoas morreram e 22 ficaram feridas quando uma ponte desabou na província de Hunan, na região central do país. A construção, com 328 metros de altura, acabara de ser concluída.

No Nepal, em 25 de dezembro, uma ponte cheia de peregrinos que iam a uma festa religiosa desmoronou, causando 16 mortes e 24 desaparecimentos. No momento do acidente, cerca de 400 pessoas estavam na passarela, que cruzava o Rio Bheri, a 380 quilômetros a oeste da capital Catmandu. Algumas centenas de peregrinos conseguiram chegar à costa do rio nadando.

2006

Em 5 de agosto, no Paquistão, uma ponte colapsou na cidade de Mardan, no noroeste do país. Fortes chuvas de monção causaram o desastre, deixando 40 mortos e muitos desaparecidos.

Na Índia, em 2 de dezembro, 34 pessoas perderam a vida quando uma ponte de 150 anos desmoronou sobre um trem de passageiros em uma estação no Estado de Bihar, na região leste do país.

2003

Em 28 de agosto, 20 pessoas, 19 delas crianças, morreram quando uma ponte desabou em Daman, no oeste da Índia, provocando a queda de um ônibus escolar sobre um rio, além de outros quatro veículos.

Na Bolívia, em 24 de dezembro, uma forte enchente do Rio Chapare destruiu uma ponte no momento em que um ônibus fazia a travessia. O acidente causou a morte de 29 passageiros.

2001

Em 4 de março, em Portugal, 58 pessoas morreram quando um ônibus e três carros caíram no Rio Douro. Uma ponte centenária para o Castelo de Paiva, perto de Porto, desmoronou.

1999

Em 4 de janeiro, na China, uma ponte de 180 metros de comprimento perto da cidade de Chongqing desabou por uma série de defeitos estruturais, causando a morte de 40 pessoas.

1998

No Peru, em 16 de março, a elevação das águas do Rio Piura, no norte do país, tomou uma ponte de 200 metros de comprimento e deixou 26 mortos, além de vários desaparecidos. / AFP