A busca dos afegãos por um lar depois de escaparem do Taleban

Sua partida de Cabul a lembrou de algum “filme de zumbi”, disse a jovem. Foi uma experiência que ela só poderia descrever como “desumanizante, aterrorizante e muito traumatizante”.

Quando ela acordou em um resort à beira de um lago em Uganda, ela descobriu que era impossível conciliar seu novo ambiente com o caos da partida. Quase quatro meses depois, ela ainda está se recuperando, presa em um país da África Oriental, sem saber quando poderá partir.

“Parece que somos prisioneiros”, disse ela. "Estou apenas com raiva." A mulher falou sob a condição de anonimato por preocupação com sua segurança. Ela está entre os cerca de 124 mil civis retirados de Cabul por transporte aéreo liderado pelos Estados Unidos depois que o Taleban assumiu o controle do Afeganistão em agosto. A maioria fugiu em aeronaves militares dos EUA. Outros escaparam em voos comerciais ou aviões particulares ou aliados. Eles foram desenraizados e espalhados por todo o globo. Seu relato é semelhante ao de muitos outros afegãos que permanecem presos, sem saber como chegar a um novo país onde possam encontrar residência permanente.

Até 24 de dezembro, mais de 75 mil cidadãos afegãos chegaram aos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Segurança Interna, com cerca de 25 mil deles ainda vivendo em instalações militares. Cerca de 2,5 mil afegãos estão em bases americanas no exterior, esperando para serem processados.

Para milhares de outros refugiados afegãos, o futuro é ainda menos certo.

Nenhuma organização internacional parece estar acompanhando as pessoas nesta vasta e abrupta diáspora - ou coordenando seus cuidados. Oficiais das Forças Armadas dos EUA, do Departamento de Estado e do DHS não forneceram ao Washington Post nenhuma avaliação de quantos afegãos evacuados por voos comerciais, privados ou aliados foram para os EUA ou onde estão localizados. A agência de refugiados das Nações Unidas, cuja equipe apoia refugiados em cerca de 130 países, diz que não pode fornecer números sobre quantos afegãos partiram desde que o Taleban chegou ao poder porque não estava envolvida nas retiradas.

O Post contatou 194 governos em todo o mundo (ouvindo 41 deles), conduziu dezenas de entrevistas e coletou declarações do governo para descobrir para onde os afegãos fugiram. A análise descobriu que eles acabaram em mais de 40 países. Além dos afegãos que foram transportados de avião, milhares estão entrando no Irã todos os dias.

O Post entrevistou afegãos na Albânia, Austrália, Alemanha, México e Uganda que deixaram sua terra natal após a aquisição do Taleban. Governos anfitriões e organizações não governamentais estão ajudando-os a sobreviver. Eles se encontram em diferentes fases do processo de migração, com alguns em situações mais estáveis do que outros, mas permanecem unidos em sua tristeza por deixar o Afeganistão tão repentinamente, culpados por aqueles que ficaram para trás e com um sentimento de desorientação nos novos ambientes.

Austrália

Noor Mohammad Ramazan construiu uma carreira exibindo as maravilhas do Afeganistão. Como guia turístico, ele passou os últimos seis anos levando estrangeiros ao redor da antiga cidadela em Herat, a arquitetura deslumbrante da Mesquita Azul de Mazar-e Sharif e as águas turquesa profundas dos lagos Band-e Amir no primeiro parque nacional do Afeganistão. Suas aventuras foram documentadas por YouTubers explorando o país. “Eu só queria mostrar as belezas do Afeganistão”, disse ele. “Foi uma pena que ninguém estava falando sobre isso e eles estavam falando apenas de suas explosões.”

Agora, o homem de 33 anos está longe desses tesouros, vivendo em uma pequena comunidade fora de Melbourne, na Austrália, com sua esposa, Masuma, e dois filhos. Temendo que o Taleban o punisse e sua família por servirem a viajantes ocidentais, ele obteve um visto humanitário australiano com a ajuda de um ex-cliente que conhecia um senador australiano. A família deixou Cabul em 23 de agosto. Depois de mais de uma semana em um acampamento militar em Dubai, eles desembarcaram em Melbourne , onde Ramazan se sentiu mais seguro, mas desorientado.

No Afeganistão, disse ele, “você mora com seus primos, parentes e colegas de classe”. Mas na Austrália, ele disse, “você não conhece seus vizinhos”.

Embora o governo lhes dê dinheiro, não é suficiente, disse Ramazan. Ele se candidatou a um trabalho como tradutor e também espera publicar uma coleção de seus próprios contos - contos baseados nas experiências de Ramazan crescendo sob o domínio do Taleban.

Sua família está construindo uma nova vida, e ele é grato pelas liberdades e pelo sentimento de paz. Mas está preocupado com os irmãos, irmãs, pais, tios e primos que não pôde levar consigo. “Eles estão bem, mas estão apavorados”, disse ele. “Nós também estamos apavorados.”

Albânia

Miraqa Popal, 34, acorda na Albânia todos os dias e vê o oceano. “Tenho sorte”, disse ele de um resort à beira-mar do Adriático em Lezhe, onde ele e centenas de outros afegãos estiveram hospedados depois de fugir de Cabul. “Pelo menos, fui capaz de sair. E, com sorte, começar uma nova vida”.

A Albânia está hospedando temporariamente 2,4 mil afegãos que fugiram do regime do Taleban enquanto esperam por casas permanentes. Popal solicitou um visto canadense, mas ainda está aguardando uma resposta. Ele não conhece nenhum afegão que deixou a Albânia. Está emocionado com o atendimento que ele e sua família estão recebendo, mas sente falta de sua casa de sete cômodos em Cabul, com um grande pátio onde costumavam dar festas para parentes que agora permanecem no Afeganistão. Na Albânia, eles têm dois quartos: um para ele, sua esposa e três filhos para dormir; o outro, uma pequena cozinha, onde preparam jantares simples à base de tomate, cebola e berinjela.

Popal já viajou pelo mundo dirigindo a cobertura do TOLONEWS, o maior canal de notícias do Afeganistão. Depois de quase quatro meses, ele voltou a trabalhar para a organização como editor de transcrições. É ótimo estar de volta, disse ele, mas sente falta de estar em campo. “É difícil trabalhar online”, disse ele.

Alemanha

Nasir Sultani e sua irmã Masooma chegaram em Cracóvia, Polônia, em agosto e ficaram fascinados com a arquitetura medieval, a gentileza das pessoas. Adoravam lá, mas sentiam que não podiam ficar.

As perspectivas de emprego e educação na Polônia não eram promissoras, disseram amigos a Nasir, um ativista de direitos humanos. Então, eles cruzaram para a Alemanha na esperança de encontrar funcionários americanos que pudessem ajudar a processar o pedido de reassentamento de sua irmã nos Estados Unidos; ela se inscreveu depois de trabalhar para uma empresa americana em Cabul por dois anos, mas não recebeu o número do processo.

Agora morando em um campo de refugiados em Berlim com migrantes da Síria, Iraque e Rússia, eles se sentem perdidos na confusão. Eles não sabem se serão reassentados permanentemente na Alemanha, muito menos nos Estados Unidos. “Quero encontrar um caminho de volta à Polônia”, disse Nasir em novembro, acrescentando que lamenta a decisão deles de se mudar para Berlim. Mas ele ainda anseia por Cabul. “Não importa aonde eu vá, não se parece com minha terra natal”.

Uganda

Em Uganda, uma mulher afegã se sente presa. Não é desconfortável no apartamento onde ela está hospedada, mas não há nada para fazer. A mulher, que falou sob condição de anonimato por preocupação com sua segurança, passa os dias escrevendo e assistindo Downton Abbey no Netflix, esperando respostas da embaixada dos Estados Unidos. Eles não vieram.

“É um lindo país”, disse ela sobre Uganda, “mas é um desperdício para nós”.

O ministro das Relações Exteriores de Uganda, general Jeje Odongo, disse em uma entrevista por telefone neste verão que seu governo aceitou 51 refugiados em trânsito no final de agosto, após receber um pedido de assistência do governo dos Estados Unidos.

Tem havido pequenos lampejos de felicidade: a mulher costuma levar gatinhos perdidos que encontrou na área. Suas orelhas rosa e fofas proporcionam conforto.

Ela espera começar uma nova vida nos Estados Unidos, mas tem sentimentos agridoces por deixar sua amada Cabul e se preocupa com a família e os amigos que ainda estão lá. “Tinha tudo menos segurança”, disse ela sobre Cabul. “É como se um humano incrível tivesse câncer e você não pudesse salvá-lo.”

México

Nilofar Quraishi, grávida de 26 e sete meses, senta-se com o marido. Zabihullah Quraishi, 27, em um quarto de hotel na Cidade do México, onde vivem com o apoio de uma organização não governamental. Depois de fugir do Taleban, o casal planejava buscar asilo, mas as autoridades mexicanas os detiveram por vários dias na estação de imigração do aeroporto e os liberaram sem a opção de solicitar refúgio.

O casal foi enviado de volta a Istambul, apenas para descobrir, assim que desembarcaram, que o Ministério das Relações Exteriores do México havia mudado de ideia e os deixaria entrar.

Agora, no México, sua jornada apenas começou. Nilofar, que trabalhava para um meio de comunicação afegão, deu à luz seu primeiro filho, Oswah, uma menina com cabelos escuros e grandes olhos castanhos, em 15 de dezembro. Mas a paternidade parece agridoce. “Estamos muito felizes por nosso bebê”, disse Zabihullah. “Mas eu gostaria de ter nossos pais vendo e cuidando dela.” A esperança deles é criar Oswah no Canadá, onde mora a tia de Nilofar, e eles apelaram ao governo para obter um visto.

Em outro mês, disse Zabihullah, os fundos de uma organização não governamental que apóia sua estada no México acabarão. Eles não podem se sustentar.

“Todos os dias e todas as noites, meu Nilofar está chorando por causa da situação atual”, disse ele.