Os desafios do movimento 'Ocupe Wall Street' Dezenas de manifestantes do movimento "Ocupe Wall Street" seguem acampado no Zucotti Park, em Liberty Square, perto de Wall Street, nesta quinta-feira, apesar da chuva e do frio de 12ºC registrados no final da manhã, conforme acompanhou a Agência Estado. Os ativistas, no entanto, não estavam segurando faixas de protestos: em sua maioria, buscavam se proteger do frio em barracas improvisadas com pedaços de lona.