Os EUA triunfarão, diz Trump após vitória

WASHINGTON - O pré-candidato do Partido Republicano para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a vitória obtida no caucus de Nevada na noite de terça-feira e assegurou que “dentro de pouco tempo, o país vencerá”.

Ele venceu o caucus, acumulando sua terceira vitória seguida nas prévias do partido. O empresário teria obtido 42% dos votos, o senador Marco Rubio, 25% e o também senador Ted Cruz, 21%. O cirurgião aposentado Ben Carson conseguiu 8% dos votos, e o governador de Ohio, John Kasich, 4%.

Em seu discurso, o bilionário fez várias referências à possibilidade cada vez mais real de que ele seja o indicado republicano e, portanto, um dos dois candidatos à presidência, algo que poucos poderiam imaginar um ano atrás. “Não esperavam que ganhássemos. Se vocês ouvem os comentaristas, eles não esperavam que ganhássemos e, de repente, estamos ganhando, ganhando, ganhando. Dentro de pouco, será o país quem ganhará, ganhará, ganhará!”, disse Trump.

A vitória decisiva de Trump deve frustrar ainda mais algumas figuras do establishment republicano que, menos de um mês atrás, esperavam que a candidatura do bilionário ficasse estagnada após a derrota para Cruz na primeira disputa pela nomeação do partido, em Iowa. Mas, desde então, Trump obteve vitórias em New Hampshire, Carolina do Sul e agora Nevada, com um conjunto de Estados do Sul pela frente no dia 1.º, na chamada Superterça.

Os caucuses são realizados em escolas e centros comunitários e funcionam com a participação aberta dos eleitores, que manifestam seu apoio aos candidatos levantando a mão. Esse é o primeiro capítulo da disputa interna dos republicanos no oeste dos EUA, um Estado onde quase 28% da população de 3 milhões é de origem hispânica.

Ao mesmo tempo, Nevada é um Estado particular, com um governo local dominado por republicanos, mas com mais eleitores registrados pelo Partido Democrata. /EFE, AFP e REUTERS