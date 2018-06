Os republicanos e a ajuda federal Ao declarar que a ajuda federal é fundamental para a recuperação do Estado de Oklahoma, a governadora republicana Mary Fallin contraria um dogma cada vez mais desprezado em seu partido. Os republicanos, liderados pelo senador Mike Lee e outros congressistas conservadores, defendem que o dinheiro deve ser fornecido pelo Estado - Lee chegou a declarar que a assistência federal é "inconstitucional". No entanto, cada vez mais os próprios republicanos ignoram essa posição. Chris Christie, governador de New Jersey, foi o primeiro a requisitar ajuda de Washington após a passagem do furacão Sandy, no ano passado - mesmo caminho seguido agora por Fallin.