Os seis escudeiros de Xi

Integrava o gabinete até março, quando assumiu a chefia da cidade de Chongqing no lugar de Bo Xilai, acusado de abuso de poder e corrupção. Estudou Economia na Coreia do Norte e é aliado do ex-presidente Jiang Zemin

Yu Zhengsheng, de 67 anos

Governa Xangai desde 2007. Seu pai foi o primeiro marido de Jiang Qing, que se casou depois com Mao Tsé-tung. Seu irmão era da inteligência, fugiu para os EUA e revelou a identidade de muitos espiões. É aliado de Jiang Zemin

Liu Yunshan, de 65 anos

Desde 2002, é chefe do Departamento de Propaganda, responsável pela censura. Ajudou a implantar a Grande Muralha de Fogo, sistema que filtra informações na internet. Trabalhou na agência oficial de notícias Xinhua

Wang Qishan, de 64 anos

Responsável por questões

econômicas no atual gabinete, comandou bancos estatais nos anos 80 e 90. É ligado ao ex-presidente Jiang Zemin e muito

respeitado pelo mercado

financeiro internacional

Zhang Gaoli, de 66 anos

Economista, governou a Província de Shandong e atualmente é dirigente da cidade de Tianjin. É ligado ao ex-presidente Jiang Zemin. Apesar de favorecer reformas econômicas, prioriza a estabilidade política e social

Li Keqiang, de 57 anos

Apontado como futuro premiê em 2007, é aliado de Hu Jintao. Formado em Direito, com doutorado em Economia, abafou escândalo de transmissão de aids por sangue contaminado quando chefiou a Província de Henan