OSCE diz que eleição na Ucrânia é legítima A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), o principal grupo de monitoração para eleição presidencial na Ucrânia, disse que a votação no país pode ser "caracterizada por uma elevada taxa de participação e pela determinação clara das autoridades em realizar uma eleição genuína", em linha, na maioria da vezes, com os compromissos internacionais e com respeito pela liberdades fundamentais, na grande maioria do país.