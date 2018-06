O grupo multinacional de oficiais militares da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) tentou entrar na península, mas foi parado por homens armados.

Rajadas de armas automáticas foram disparadas para o ar e as autoridades foram informadas que não tinha autorização para entrar na Crimeia, de acordo com um repórter da AP que os acompanha. Não houve feridos. Fonte: Associated Press.