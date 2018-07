Otan admite que civis morreram durante bombardeio

O ministro de Relações Exteriores do país, Abdul-Ati al-Obeidi, disse que além dos mortos outras 18 pessoas foram feridas. "Esse bombardeamento deliberado é um chamado direto para que todas as pessoas livres do mundo e todos os muçulmanos iniciem uma jihad global contra o Ocidente criminoso e opressivo e nunca mais permitam que organizações criminosas como a Otan decidam o futuro de outras nações soberanas e independentes", afirmou o ministro durante uma conversa com jornalistas.

Jornalistas foram levados ao local do ataque e ao hospital onde estavam os corpos de uma mulher e duas crianças que, segundo as autoridades líbias, pertenciam à mesma família e foram encontrados entre os escombros de uma residência. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.