Otan alerta para 'momento perigoso' na crise da Ucrânia; Biden se reúne com aliados

Por Alex Horton e Amy Cheng, The Washington Post, O Estado de S.Paulo

KIEV - Os esforços diplomáticos para resolver a crise na Ucrânia permaneceram em um impasse nesta sexta-feira, 11, levando a um forte alerta da Otan de que a Europa enfrenta um "momento perigoso" enquanto a Rússia inicia um segundo dia de grandes exercícios militares perto das fronteiras da Ucrânia que analistas dizem que podem ser o prenúncio de uma invasão.

O presidente americano Joe Biden vai conversar nesta sexta-feira com líderes do Canadá, Reino Unido e outros parceiros da Otan para coordenar novos esforços de “diplomacia e dissuasão”, disse a Casa Branca.

Em entrevista ao "Nightly News" da NBC, na quinta-feira, ele exortou os cidadãos dos EUA na Ucrânia a “saírem imediatamente” do país, acrescentando que “as coisas podem sair do controle rapidamente”, dada a força militar da Rússia.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na sexta-feira durante uma visita à Austrália que o Ocidente continua vendo “sinais preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana”.

“Como dissemos antes, estamos em uma janela em que uma invasão pode começar a qualquer momento e, para ser claro, durante as Olimpíadas”, disse Blinken. Ele se referiu à especulação entre algumas autoridades de que o presidente russo, Vladimir Putin, pode esperar a conclusão dos Jogos Olímpicos de Pequim para evitar irritar a China, seu principal parceiro. Os exercícios estão programados para terminar em 20 de fevereiro, mesmo dia em que os jogos terminam.

Dmitro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, invocou acordos diplomáticos para pedir à Rússia informações detalhadas sobre seus exercícios, incluindo locais precisos, número de tropas e datas de atividade concluída. A Rússia tem 48 horas para cumprir esse prazo, disse Kuleba. Caso contrário, isso pode levar a reuniões de emergência dentro da Organização para Segurança e Cooperação na Europa, disseram especialistas.

Biden decidiu se reunir com lideranças ocidentais após um tenso encontro na quinta-feira entre a secretária de Relações Exteriores britânica Liz Truss e seu colega russo, Sergei Lavrov, em Moscou. Ela alertou que uma nova invasão russa da Ucrânia levaria a “graves consequências”, enquanto Lavrov caracterizou seu encontro como uma conversa entre “surdos e mudos”.

Em Berlim, negociadores que representam Rússia, Ucrânia, França e Alemanha não chegaram a um acordo após nove horas de discussões buscando uma solução para um conflito de longa data entre Kiev e separatistas apoiados por Moscou no contestado leste da Ucrânia. Não havia planos imediatos para outra rodada de negociações do chamado “formato da Normandia”, embora o enviado da Ucrânia tenha dito que espera que as negociações continuem.

Os esforços diplomáticos do Reino Unido foram frustrados na sexta-feira após uma reunião em Moscou entre o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e seu colega britânico, Ben Wallace. A reunião ocorreu depois que Wallace anunciou que 350 fuzileiros navais britânicos seriam enviados em breve para a Polônia em um gesto de solidariedade.

“Infelizmente, o nível de nossa cooperação está próximo de zero e prestes a cruzar o meridiano zero e entrar em negativo, o que é indesejável”, disse Shoigu, segundo a AFP. Ele criticou os parceiros da Ucrânia por “encherem” o país com armas, uma referência ao fornecimento de armas antitanque pelos Estados Unidos e a outros aliados da Otan, como a Lituânia, enviando lançadores antiaéreos para a Ucrânia.

“Está vindo de todos os lados e é feito publicamente. É feito de forma demonstrável. Não está totalmente claro o motivo”, disse Shoigu, enquanto os exercícios russos nos flancos norte, leste e sul da Ucrânia aumentavam. As partes concordaram em continuar o diálogo para evitar erros de cálculo, segundo a Interfax, uma agência de notícias russa.

A Rússia, que nega ter planos de atacar a Ucrânia, mas reuniu cerca de 130.000 soldados fortemente armados em torno de seu vizinho, do qual anexou a Crimeia em 2014, então território ucraniano. As operações envolvem dezenas de milhares de soldados e sistemas de armas sofisticados, como mísseis terra-ar S-400, sistemas de defesa aérea Pantsir e caças Su-35.

Em seu segundo dia de exercícios, os militares russos divulgaram o treinamento de campo em terra e no ar. As tripulações de caças praticaram a destruição de aeronaves que se aproximavam, e unidades de rifle motorizadas russas emparelhadas com forças de operações especiais de Belarus para atacar formações de tropas simuladas. Olheiros da Marinha também deram aulas sobre táticas de emboscada e vigilância, disse o Ministério da Defesa russo.

O Kremlin também está realizando manobras militares no Mar Negro, perto da costa sul da Ucrânia. Esta semana, um destacamento de seis navios de desembarque de tropas russas chegou ao porto de Sebastopol, na Crimeia. Os navios normalmente são usados para descarregar tropas, veículos e equipamentos. Alguns foram usados na invasão da Geórgia pela Rússia em 2008.

O desdobramento dos exercícios militares russos e a recusa de Moscou em recuar significam que a Europa deve se preparar “para o pior”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a repórteres, acrescentando que o “tempo de alerta para um possível ataque está diminuindo”.

Putin exigiu que a Otan impeça permanentemente a Ucrânia de ingressar na aliança militar. Ele vê a Ucrânia como parte da esfera de influência de seu país. Putin também exige que o bloco retire suas forças da Europa Oriental. A aliança liderada pelos EUA rejeitou o ultimato, citando uma política de portas abertas que permite que qualquer nação busque a entrada, mesmo quando Washington sinaliza sua disposição de negociar sobre questões que Moscou considera de importância “secundária”.

"A Otan não vai comprometer seus princípios fundamentais", disse Stoltenberg em entrevista coletiva em Bruxelas com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. “A agressão russa renovada levará a mais presença da Otan, não menos.”

Os ministros da Defesa dos Estados membros da Otan se reunirão na próxima semana e considerarão a transferência de tropas adicionais para reforçar o flanco sudeste do bloco. Os membros já se comprometeram a enviar recursos militares para a Bulgária, e os Estados Unidos também estão transferindo tropas para a Romênia.

"Temos afirmado repetidamente em vários níveis que não temos planos de 'invadir' ou 'atacar' a Ucrânia", disse o vice-chanceler russo, AndreI Rudenko, à agência de notícias Tass. “Claramente, estabelecer a paz na Ucrânia não faz parte dos planos da Otan.” Stoltenberg pediu diplomacia contínua.

O chanceler alemão Olaf Scholz se reuniu com líderes dos países bálticos na quinta-feira e prometeu “consequências políticas, econômicas e estratégicas muito sérias” se a Rússia atacar a Ucrânia, informou a Reuters.

Scholz tem sido criticado em casa e no exterior por sua abordagem direta à situação da Ucrânia. A Alemanha é membro da Otan, mas mantém laços econômicos estreitos com Moscou, de quem depende para as importações de energia.

A Ucrânia tambéme stá realizando um exercício militar próprio esta semana, e as autoridades de lá condenaram as operações russas como uma ameaça à soberania ucraniana. A Ucrânia também acusou a Rússia de violar a lei internacional ao restringir grandes áreas do Mar Negro para realizar treinamento de mísseis e artilharia, uma alegação que o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, negou na quinta-feira.

Peskov disse que toda a conduta naval russa no Mar Negro está em conformidade com a lei marítima internacional e que os navios do Kremlin não estão bloqueando nenhuma rota comercial, segundo Tass.