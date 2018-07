Otan anuncia a morte de mentor do ataque ao hotel As Forças da Otan no Afeganistão anunciaram nesta quinta-feira a morte de um importante chefe taleban da rede Haqqani, vinculado à Al-Qaeda. Ismail Jan foi morto ontem, em um ataque aéreo na província oriental de Paktiya. A rede Haqqani teria sido a responsável pelo ataque com homens-bomba ao luxuoso Hotel Intercontinental, de Cabul, na terça-feira, no qual morreram 21 pessoas. Em comunicado, a Otan disse que Jan "foi morto em um bombardeio de precisão". "Ele era o número dois da rede Haqqani, no Afeganistão, chefiada por Haji Mai Khan", afirmou a Otan. A rede Haqqani também atua no Paquistão. Segundo os Estados Unidos, este é um dos grupos mais resistentes e um dos maiores entraves às ações da Otan em território afegão. As informações são da Dow Jones.