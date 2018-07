Otan anuncia a morte do suposto mentor do ataque ao hotel de Cabul

Pelo menos 21 pessoas morreram durante ataque ao Hotel Intercontinetal, 9 delas militantes

CABUL - As Forças da Otan no Afeganistão anunciaram nesta quinta-feira, 30, a morte de um importante chefe taleban da rede Haqqani, vinculado à Al-Qaeda.

Ismail Jan foi morto na quarta-feira, 29, em um ataque aéreo na província oriental de Paktiya. A rede Haqqani teria sido a responsável pelo ataque com homens-bomba ao luxuoso Hotel Intercontinental, de Cabul, na terça-feira, no qual morreram 21 pessoas.

Em comunicado, a Otan disse que Jan "foi morto em um bombardeio de precisão". "Ele era o número dois da rede Haqqani, no Afeganistão, chefiada por Haji Mai Khan", afirmou a Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf, na sigla em inglês).

De acordo com essa versão, no bombardeio também morreram "vários" guerrilheiros da rede, um grupo que tem sua base principal nas áreas tribais do oeste do Paquistão e que tem ideologia e estratégia semelhantes às da insurgência taleban.