Otan aprova criação de força militar de reação rápida BRUXELAS - Os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aprovaram nesta terça-feira, 2, a criação de uma força militar de reação rápida para lidar com a Rússia e "outras ameaças". Segundo o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, a primeira equipe será interina e será substituída no prazo de um ano.