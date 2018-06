Otan aprova criação de nova força de resposta rápida

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, disse que os líderes do grupo firmaram um acordo para a criação de uma força de resposta rápida para enfrentar a ameaça de agressão da Rússia.

Rasmussen afirmou que a força incluirá milhares de soldados prontos para serem deslocados dentro de poucos dias. Ele informou que a medida vai incluir os ativos terrestres e marítimos. Segundo ele, serão criados instalações de comando e controle na parte leste do território da aliança.

A força faz parte de um novo plano de prontidão de ação com o qual os líderes da Otan concordaram em uma cúpula no País de Gales nesta sexta-feira. Rasmussen disse que o plano vai fortalecer as capacidades coletivas de defesa da Otan. Fonte: Associated Press.