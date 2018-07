Otan bombardeia hospital e mata 7 no oeste da Líbia Um trabalhador de um hospital no oeste da Líbia disse que aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) atingiram um hospital nesta segunda-feira e mataram sete pessoas, incluídos três médicos. O governo líbio levou jornalistas ao local onde fica o hospital destruído, na cidade de Zlitan, cerca de duas horas de carro da capital Tripoli. Os jornalistas também foram levados a vários armazéns de alimentos que o governo afirma foram destruídos pela Otan.