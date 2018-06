Otan concorda com ação contra extremistas, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou nesta sexta-feira que todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordam com uma ação imediata contra o Estado Islâmico, pois, para eles, o grupo representa uma ameaça aos membros da aliança.

De acordo com Obama, a rede extremista é vista pela Otan como uma "organização selvagem" que precisa ser "destruída". Em encontro de dois dias do bloco que ocorre no País de Gales, o presidente dos EUA tem pressionado seus aliados para formarem um grupo de nações capaz de conter o Estado Islâmico, lançando mão de força militar, pressões diplomáticas e sanções econômicas.

Ele acrescentou que essa coalizão internacional precisa ir além do países do Ocidente, incluindo também os estados onde os sunitas são maioria. Fonte: Associated Press.