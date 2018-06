Otan condena Síria por bombardeio em território turco

As declarações vieram após uma reunião de emergência da Otan, da qual a Turquia também é integrante, realizada em Bruxelas para discutir a bomba disparada no lado sírio da fronteira que atingiu uma casa turca e causou a morte de cinco civis, na quarta-feira.

Em resposta ao incidente, a Turquia bombardeou alvos sírios e o Parlamento aprovou uma lei que autoriza a realização de incursões militares no país vizinho. No entanto, a medida "não é uma declaração de guerra", afirmou o vice-primeiro-ministro turco, Besir Atalay.

O governo da Síria admitiu que foi o autor do bombardeio e pediu desculpas formais pelo ocorrido. As informações são da Associated Press.