Otan criará força militar de reação rápida em 2015 A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta segunda-feira que irá criar uma força militar de reação rápida no ano quem. Segundo o secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, o objetivo é lidar com novas formas de ameaça à segurança da Europa e de outros países.