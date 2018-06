Otan: crise no Leste Europeu é um 'sinal de alerta' O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, classifica a crise das relações entre a Rússia e a Ucrânia como a maior ameaça à segurança e estabilidade desde o fim da Guerra Fria.